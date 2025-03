Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Zahlreiche neue Studierende starten ihr Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen

Oldenburg/Hann. Münden (ots)

Oldenburg/Hann. Münden - Zum Einstellungstermin am 1. März 2025 haben erneut zahlreiche junge Menschen ihr Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen begonnen.

An den Standorten Oldenburg und Hann. Münden wurden am 3. März 2025 insgesamt 100 neue Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter offiziell begrüßt. In den kommenden drei Jahren absolvieren sie ein praxisnahes und wissenschaftlich fundiertes Studium, das sie gezielt auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet. Neben rechtlichen und einsatztaktischen Grundlagen stehen auch Sozial- und Kommunikations-kompetenzen im Mittelpunkt der Ausbildung.

Besonders freut es uns, die erfolgreiche Kooperation mit Bremen fortzuführen und zum 1. März 2025 eine weitere Studiengruppe am Standort Oldenburg willkommen zu heißen. Damit studieren nun insgesamt drei Bremer Studiengruppen in verschiedenen Studienabschnitten an der Polizeiakademie Niedersachsen.

Mit den heute neu gestarteten Anwärterinnen und Anwärtern wächst die Gesamtzahl der Studierenden an der Polizeiakademie Niedersachsen auf rund 2700.

Der nächste Einstellungstermin an der Polizeiakademie Niedersachsen ist der 1. September 2025. Dann werden rund 500 weitere Studierende ihr Bachelorstudium aufnehmen. Interessierte können sich unter www.polizei-studium.de über das Bewerbungsverfahren informieren.

