POL-LG: Pressemitteilung PI Lüneburg/Lüchow-Danneberg/Uelzen vom 02.05. - 04.05.2025

Stadt und LK Lüneburg

Überfall auf Erdbeerstand

In Adendorf wurde am Freitag um 17:50 Uhr eine Verkäuferin an einem Verkaufstand für Spargel und Erdbeeren überfallen. Ein unbekannter männlicher Täter bedrohte die Frau mit einem Messer und forderte Bargeld. Mit der Beute flüchtete er mit einem Motorroller vom Tatort. Die sofortige Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Hinweise nimmt die Polizei unter 04131-6072215 entgegen.

Betrunken ausgeparkt

Im Parkhaus Bei der Ratsmühle stieß ein 42-jähriger beim Ausparken am frühen Samstagmorgen gegen einen anderen dort geparkten PKW. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht unerheblich betrunken war. Ein Test ergab 2,52 Promille. Ihn erwartet ein Strafverfahren und er musste seinen Führerschein abgeben. Feuer auf dem Kreideberg Im Quellenweg geriet am Samstagvormittag aus ungeklärter Ursache eine Garage in Brand. Diese brannte aus. Der Rauch zog in das anliegende Wohnhaus, sodass dies unbewohnbar wurde. Die Feuerwehr löschte dann Brand. Die Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Randale in Notunterkunft

In einer Notunterkunft in Rettmer kam es am Samstagmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Der Verursacher beleidigte die einschreitenden Polizisten und zeige sich weiter unkooperativ. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Familienstreit

Am frühen Samstagabend kam es in Kaltenmoor zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Familien. Im Zuge des Streits schlugen die Beteiligten teils mit Eisenstangen und Knüppeln aufeinander ein. Ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften der Polizei konnte die Lage beruhigen. Nach derzeitigem Stand wurden insgesamt 7 Personen im Alter zwischen 18 und 68 Jahren verletzt. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Nächtlicher Einbruchsversuch

In ein Bürogebäude in der Altstadt wurde in der Nacht zu Sonntag gleich zweimal versucht einzubrechen. Nachdem ein unbekannter männlicher Täter bereits kurz nach 1 Uhr von Zeugen bei der Tatausführung gestört wurde und flüchtete, kam er offenbar gegen 3 Uhr zurück und versuchte erneut in das Haus zu gelangen. Hier brach er die Eingangstür auf. In weitere Räume gelangte er dann aber nicht.

PK Lüchow

Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße 8 - Eine Person schwer verletzt Am Freitag kam es gegen 09:28 Uhr auf der Kreisstraße 8 zwischen Sallahn und Lüchow zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf einem geraden Streckenabschnitt auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Munitionsfund bei Kartoffelaufbereitung - Panzergranate erfolgreich entsorgt. Bei der Kartoffelaufbereitung auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Bergen (Dumme) wurde am Freitagmorgen ein munitionsähnlicher Gegenstand entdeckt. Nach erster Begutachtung wurde dieser durch den alarmierten Kampfmittelbeseitigungsdienst als britische Panzergranate identifiziert. Die Granate wurde vor Ort fachgerecht gesichert und anschließend kontrolliert der Vernichtung zugeführt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, bei verdächtigen Funden umgehend die Notrufnummer 110 zu wählen und entsprechende Gegenstände keinesfalls eigenständig zu bewegen.

Unfallflucht nach Kollision mit Baustellenampel - Polizei bittet um Hinweise Im Zeitraum von 13 bis 19:30 Uhr befuhr am Freitag ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den schmalen Ortsverbindungsweg zwischen Predöhlsau und Grabau und kam dabei leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einer dort aufgestellten Baustellenampel, die daraufhin den Deich hinabstürzte und beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich zu melden.

Holzhütte in Flammen - Ermittlungen zur Brandursache laufen Am Freitagnachmittag kam es in einem Waldstück bei Lübbow zu einem Brandgeschehen, bei dem aus bislang ungeklärter Ursache eine Holzhütte sowie rund 50 Quadratmeter Waldboden Feuer fingen. Die Holzhütte wurde durch die Flammen vollständig zerstört, zudem wurden mehrere Bäume beschädigt. Der Brandort wurde zur kriminaltechnischen Spurensicherung beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Bedrohung und Körperverletzung - Tatvideo auf Smartphone festgehalten In Clenze kam es in den Mittagsstunden am Freitag zu einer gefährlichen Körperverletzung. Der 35-jährige Beschuldigte bedrohte das 41-jährige Opfer zunächst mit einem Faustmesser und verletzte dieses im weiteren Verlauf damit. Die Tathandlung sei durch den Beschuldigten gefilmt worden. Das Opfer verletzte sich dabei leicht. Heckenbrand durch Abflämmgerät - Warnung vor erhöhter Waldbrandgefahr Am Samstag gegen 16 Uhr kam es in Dannenberg zu einem Heckenbrand, nachdem ein 63-jähriger Anwohner beim Umgang mit einem Abflämmgerät unachtsam gehandelt hatte. Fünf Lebensbäume einer Hecke gerieten in Brand. Gemeinsam mit einem Nachbarn und unter Einsatz zweier Gartenschläuche konnte der Verursacher das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig löschen. Verletzt wurde niemand.

Vor dem Hintergrund der aktuell erhöhten Wald- und Flächenbrandgefahr weist die Feuerwehr erneut darauf hin, dass beim Umgang mit offenem Feuer oder Hitzequellen im Freien größte Vorsicht geboten ist. Bereits kleinste Funken können unter den derzeit trockenen Bedingungen Brände auslösen.

PK Uelzen

Freitag, Röbbeler Straße in Bad Bevensen: Fahren ohne Fahrerlaubnis Bereits am Freitagnachmittag fielen einer Streifenbesatzung zwei auffällig schnelle Leichtkrafträder auf, die sich einer Kontrolle jedoch entziehen konnten. Im Rahmen der Fahndung wurden die Leichtkrafträder (sog. 125er) wieder angetroffen und kontrolliert. Aufgrund der festgestellten Umbauten sowie des Social-Media-Accounts des 18-jährigen Fahrzeugführers eines der Leichtkrafträder ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug illegal entdrosselt wurde. Da der Fahrzeugführer nicht im Besitz des dann erforderlichen Führerscheins für Motorräder ist, wurde das Fahrzeug beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eröffnet.

Bad Bodenteich, Ortsverbindungsweg Schafwedel/Schostorf, Samstag gegen 02:00 Uhr: Ein 36-jähriger Mann aus Uelzen befährt mit seinem Pedelec den besagten Ortsverbindungsweg, verliert die Kontrolle, stürzt und verletzt sich. Unfallursächlich dürfte hier Alkoholkonsum sein, da der Mann mit 2,04 Promille beeinflusst ist; Durchführung Blutentnahme. Der 36-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Wrestedt OT Wieren, Samstag gegen 22:00 Uhr: Trunkenheitsfahrt Ein 46-jähriger Mann aus der SG Wrestedt befährt mit seinem PKW die Ortschaft Wieren und wird hier von der Polizei kontrolliert. Hierbei wird eine Alkoholbeeinflussung festgestellt, worauf beim 46-Jährigen ein Atemalkoholwert von 1,28 Promille festgestellt wird; Einleitung eines Strafverfahrens, Durchführung einer Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins.

