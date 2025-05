Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Nach Ermittlungen der Polizei zum Leichnam einer Frau ++ Person konnte identifiziert werden ++ Angehörige erscheinen auf der Polizeiwache ++ Keine Hinweise auf Fremdverschulden ++

Lüneburg (ots)

Nachdem die Polizei am 13.04.2025 einen weiblichen Leichnam in einem Waldgebiet zwischen den Ortsteilen Steddorf und Rieste feststellen konnte, wurden Ermittlungen zur Identität der Person eingeleitet (siehe auch Pressemitteilung vom 16.04.2025). Nachdem die Polizei einigen Hinweisen erfolglos nachgegangen ist, erschienen am 04.05.2025 Angehörige auf der Polizeiwache in Lüneburg. Nach einer Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um eine 67 Jahre alte Frau aus der Region handelte. Nach der Obduktion und den bisherigen Ermittlungen konnte Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

