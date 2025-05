Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbruch in Gebäude ++ Verkehrsunfallflucht - Zwei PKW beschädigt ++ Ohne Fahrerlaubnis unter Alkoholeinfluss ++ Wem gehört das Fahrrad? ++ E-Scooter in der Nacht entwendet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Geldbörse aus Handtasche entwendet

In einem Tanzlokal Am Stintmarkt wurde einer Frau in der Nacht zum 04.05.2025 die Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen. In dieser haben sich neben Bargeld auch diverse Dokumente und Zahlungskarten befunden. Von einer dieser Karten wurden Abbuchungen im Wert von rund 180 Euro getätigt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - E-Scooter in der Nacht entwendet

In der Nacht zum 04.05.2025 wurden zwei E-Scooter entwendet. Eines der Fahrzeuge war in der Rosenstraße angeschlossen. Das andere Fahrzeug befand sich mit Kettenschloss gesichert An den Brodbänken. Der Wert der E-Scooter liegt bei jeweils wenigen Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Gebäude

Unbekannte traten am 04.05.2025 gegen 18:00 Uhr das Fenster eines im Umbau befindlichen Gebäudes in der Altenbrückertorstraße ein. Mindestens einer der Täter gelang daraufhin in das Objekt. Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Die Polizei konnte keine Person mehr antreffen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfallflucht - Zwei PKW beschädigt

Am 04.05.2025 gegen 04:30 Uhr befuhr ein unbekanntes Fahrzeug die Wilhelm-Leuschner-Straße in Richtung Johanna-Kirchner-Straße und touchierte dort zwei hintereinander abgestellte PKW. Anschließend verließ das Fahrzeug unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden wird auf einige Tausend Euro geschätzt. Ein Fahrzeugteil des verursachenden Fahrzeugs wurde vor Ort sichergestellt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Amelinghausen - Ermittlungen nach Unfallflucht

Am 03.05.2025 zwischen 10:45 Uhr und 11:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Grenzweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei stieß ein derzeit unbekanntes Fahrzeug während eines Parkvorgangs gegen einen VW Kleinbus. Der Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Die Polizei hat blauen Lackabrieb am beschädigten Fahrzeug festgestellt. Neben diesem war im Tatzeitraum ein blauer PKW abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Parzelle

Im Zeitraum vom 02.05.2025 bis zum 04.05.2025 wurde in die Parzelle eines Kleingartenvereines in der Bleckeder Landstraße eingebrochen. Unbekannte hebelten eine Holztür auf und entwendeten unter anderem eine Handmotorsäge. Der Wert des gesamten Diebesgutes liegt bei einigen Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Ohne Fahrerlaubnis unter Alkoholeinfluss

Eine Zeugin meldete der Polizei am 04.05.2025 gegen 21:45 Uhr den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt in der Lüneburger Straße. Als die Polizei den 67 Jahre alten Fahrer des Citroen C1 kontrollierte, stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Lüchow - Mit 1,7 Promille am Steuer

Am 05.05.2025 gegen 03:15 Uhr kontrollierte die Polizei einen PKW in der Königsberger Straße. Dabei ergab ein Atemalkoholtest bei dem 64 Jahre alten Fahrer einen Wert von 1,7 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Uelzen

Natendorf OT Hohenbünstorf - Wem gehört das Fahrrad?

Der Polizei wurde am 02.05.2025 ein Fahrrad gemeldet, welches unbenutzt seit Tagen in der Ortschaft Hohenbünstorf stand. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu den Eigentumsverhältnissen. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen. ++ Bild des Fahrrades unter www.polizeipresse.de (im Anhang) ++

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell