Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick/ Recklinghausen: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Oer-Erkenschwick:

Am Donnerstagabend brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Johannesstraße ein. In der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:20 Uhr hebelten die Unbekannten eine Terassentür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Mit Bargeld flüchteten die unerkannt.

Recklinghausen:

Eine Zeugin wurde in der letzten Nacht (02:00 Uhr) durch einen lauten Knall auf einen Einbruch aufmerksam und informierte die Polizei. Nach bisherigen Informationen warfen bislang unbekannte Täter ein Schaufenster eines Geschäftes auf der Herner Straße ein. Dafür nutzten sie eine Betonplatte und einen Gullideckel. Die Zeugin konnte im Anschluss zwei dunkel bekleidete Personen erkennen, die in Richtung Rathaus flüchteten. Was gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht genau fest.

Hinweise zu den Vorfällen werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell