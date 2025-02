Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag in Büroräume am Europaplatz ein. Um in der Gebäude zu kommen, schlugen die Täter ein Fenster ein. Aus zwei Büros nahmen sie einen Laptop und einen Heizlüfter mit. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Dorsten

20 Gasflaschen nahmen Unbekannte von einem Firmengelände an der Straße Auf der Lehmkuhl mit. Die Flaschen lagerten in einem verschlossenen Metallkäfig auf einem Firmengelände. Zu dem Diebstahl kam in der Nacht zu Donnerstag.

Gladbeck

In der Nacht zu Donnerstag schlug ein unbekannter Täter ein Fenster zu einer Schule an der Fritz-Erler-Straße ein. Im Schulgebäude entleerte er insgesamt 15 Feuerlöscher in der ersten Etage. Außerdem wurde eine Videokamera entwendet. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell