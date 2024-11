Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Ladendiebe flüchten

Mitarbeiter leicht verletzt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Europaplatz;

Tatzeit: 08.11.2024, 19.45 Uhr;

Vier junge Männer haben am Freitag in Bocholt mehrere Kleidungsstücke aus einem Geschäft gestohlen. Ein Mitarbeiter ertappte sie dabei und folgte den Flüchtenden. Als er einen der Unbekannten erreichte, schlug dieser zu. Der Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen, dem Diebesquartett gelang die Flucht. Die Tat geschah etwa um 19.45 Uhr im Einkaufszentrum Shopping-Arkaden am Berliner Platz.

Zu den Männern liegt folgende Beschreibung vor: Alle waren circa 18 bis 22 Jahre alt, sie sollen sich auf Spanisch oder Portugiesisch miteinander verständigt haben; weitere Angaben zu den einzelnen Tatverdächtigen: Person 1: schwarze Haare, circa 1,80 Meter groß, bekleidet mit einer dunkelblauen Jogginghose, einem dunkelblauen Hoodie mit Logo des Fußballclubs Paris Saint-Germain, einer blaue Mütze mit Paris Logo und schwarzen "Airforce"-Schuhe der Marke Nike; Person 2: circa 1,60 Meter groß, helle Hose, ein schwarzes Oberteil tragend; Person 3: circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, dunkle Locken und leichter Bart. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell