Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Autofahrerin leicht verletzt - 20.000 Euro Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend (21:15 Uhr) kam es zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurde eine 29-Jährige leicht verletzt.

Ein 39-jähriger Autofahrer aus Schermbeck war auf der Glück-Auf-Straße unterwegs. Von hier aus wollte er nach rechts in die Halterner Straße einbiegen. Auf der Halterner Straße fuhr eine 29-jährige Autofahrerin aus Marl in Richtung Haltern am See. Im Bereich der Einmündung kam es zum Zusammenstoß. Die 29-Jährige benötigte keine medizinische Versorgung vor Ort. In ihrem Auto fuhr ein 3-jähriges Mädchen mit. Ob sie unverletzt oder leicht verletzt war, ließ sich vor Ort nicht abklären.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall entstand außerdem 20.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell