POL-PPWP: Berauscht mit E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Während des Jahreswechsels haben Langfinger in der Weisgerberstraße zugegriffen. Dort stand ein Roller der Marke Kymco zwischen Dienstag, 13 Uhr, und Donnerstag, 9:30 Uhr, am Straßenrand. Unbekannten gelang es in der genannten Zeit, das Lenkradschloss zu knacken und das Gefährt zu stehlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Zweirads machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 ...

