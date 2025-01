POL-PPWP: Gegen Mauer gekracht

Kaiserslautern (ots) - Ein Unfall mit zwei verletzten Personen ereignete sich am Donnerstagmittag auf der B270. Aus noch ungeklärten Gründen kam der 44-jährige Fahrer eines Kleintransporters gegen 13 Uhr an der Anschlussstelle Siegelbach in den Gegenverkehr. Dabei touchierte er einen Opel Corsa. Der Pkw drehte sich und kam in der Böschung zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des Corsas wurde leicht verletzt. ...

