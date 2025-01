Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Roller unter Betäubungsmitteleinfluss geführt

Kaiserslautern (ots)

Die Kontrolle eines Motorrollers am späten Donnerstagabend in der Weberstraße, hatte Konsequenzen für einen 18-Jährigen aus dem Stadtgebiet. Der junge Mann zeigte bei der Verkehrskontrolle Auffälligkeiten, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein entsprechender Test zeigte, dass der Fahrer vor kurzem unterschiedliche Betäubungsmittel konsumiert hatte. Eine anschließende Blutentnahme auf der Dienststelle soll nun Aufschluss über den genauen Drogenkonsum des 18-Jährigen geben. Die Ermittlungen zu dem Verdacht der sogenannten "Trunkenheitsfahrt" dauern an. |kfa

