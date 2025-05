Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim-Schnaitheim - Autofahrerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Freitagnachmittag prallt eine Mercedesfahrerin in der Mittelrainstraße gegen eine Mauer.

Ulm (ots)

Ein 86-Jährige Frau wurde am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Frau war kurz vor 17 Uhr vom Gelände eines Getränkemarktes in der Mittelrainstraße ausgefahren und wollte sich auf dem Weg in Richtung Heidenheimer Innenstadt machen.

Aus noch ungeklärten Gründen kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrer Mercedes B-Klasse gegen eine Mauer. Die Mercedesfahrerin zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Zur Verhinderung von Umweltgefahren waren Einsatzkräfte der Feuerwehr und einer Spezialfirma im Einsatz, welche auslaufende Betriebsstoffe beseitigten.

Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der Sachschaden auf rund 10.500 Euro.

