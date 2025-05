Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm-Wiblingen - 12-Jährige bei Unfall verletzt - Ein Unfallverursacher hat sich am Freitagnachmittag nicht um ein verletztes Kind gekümmert - die Polizei sucht Zeugen.

Ulm (ots)

Gegen 16:15 Uhr fuhr die 12-Jährige zusammen mit ihren 11 und 9 Jahre alten Freunden mit dem Rad im Wiedemannweg in Richtung Weihungstraße. Hinter den drei Freunden fuhr ein schwarzer Kleinwagen. An der Kreuzung zur Weihungstraße bogen die Kinder nach links ab. Der Fahrer des Kleinwagens bog ebenfalls links ab und überholte die Kinder im Kreuzungsbereich. Dabei missachtete er den seitlichen Sicherheitsabstand zu der 12-Jährigen. Das Mädchen erschrak dadurch, kam ins Trudeln und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Sie verlor die Kontrolle und stürzte auf die Straße. Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens setzte seine Fahrt jedoch unvermindert in Richtung Donautalstraße fort und flüchtete. Mit im Fahrzeug war noch eine Beifahrerin. Bei dem Unfall verletzte sich die 12-Jährige leicht. Sie kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Am Fahrrad des Mädchens entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200.- Euro. An der geparkten A-Klasse beläuft sich der Schaden auf etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Unfall auf und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/188-3812 zu melden.

+++++++++++++++++++ (0894790) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell