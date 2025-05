Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Zwei Verletzte nach Abbiegefehler

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 15:10 Uhr war ein 36 Jahre alter Mann mit seinem Audi Q 5 auf dem Mähringer Weg in Richtung Universität unterwegs. Auf Höhe der Carl-Schurz-Straße wollte er nach rechts über den dortigen Bahnübergang abbiegen. Er übersah allerdings die aus Richtung Stadtmitte herannahende Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Sowohl der 36 Jahre alte Audifahrer als auch seine 36 Jahre alte Beifahrerin wurden durch den Aufprall verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik transportiert. Insassen der Straßenbahn wurden nicht verletzt. Der Audi des Mannes musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden, die Straßenbahn konnte die Fahrt zum Betriebsgelände aus eigener Kraft fortführen. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf 80.000 Euro.

