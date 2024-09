Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stromschlag bei Wartungsarbeiten

Bad Langensalza (ots)

In der Böhmenstraße führten Arbeiter Wartungsarbeiten an einem Ozongenerator in einem Schwimmbad durch. Hierbei kam es einem Mitarbeiter gegenüber, aus noch ungeklärter Ursache, zu einem Stromschlag. Der Mann wurde verletzt und im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Um die weiteren Ermittlungen zu Führen wird das Amt für Arbeitsschutz informiert werden. Die Ermittlungen dauern an.

