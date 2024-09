LPI-NDH: Fundmunition auf Ackerfläche festgestellt

Dingelstädt (ots) - Auf der Ortsverbindung zwischen Dingelstädt und Küllstedt kollidierte am Donnerstagabend ein Autofahrer mit einem Radfahrer. Trotz vollständiger Beleuchtung am Fahrzeug berührte der Pkw den Radfahrer, welcher in der weiteren Folge stürzte und sich Verletzungen zugezogen hat. Das flüchtige Fahrzeug befuhr die Verbindungsstraße zwischen den ...

