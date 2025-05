Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei teilen mit: Nach einem Brand am 08.05.2025 in Bad Schusssenried konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Ulm (ots)

Der Mann befindet sich nun Haft.

Wie berichtet (siehe Pressemitteilung vom 09.05.25: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6030179 ) brannte es am vergangenen Donnerstag, gegen 23.30 Uhr, in einem Wohnhaus in Bad Schussenried. Durch die starke Rauchentwicklung löste in den darüber liegenden Wohnräumen ein Brandmelder aus. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 35-jährigen Bewohner. Dieser soll das Feuer in einem Kellerraum des Mehrfamilienhauses vorsätzlich gelegt haben. Einsatzkräfte der Kriminalpolizei nahmen den Mann am 09.05.2025 fest. Am Samstag wurde der Tatverdächtige dem zuständigen Richter beim Landgericht Ravensburg vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ dieser einen Haftbefehl wegen Brandstiftung in Tateinheit mit versuchter schwerer Brandstiftung. Der 35-Jährige wurde noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei Biberach und Staatsanwaltschaft Ravensburg dauern an. Den vorläufigen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

++++0889082

Staatsanwaltschaft Ravensburg, Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch, Tel. 0751/806-1344

Polizeipräsidium Ulm, Bernd Kurz, Tel. 0731 188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell