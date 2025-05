Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Zeugen gesucht

Am Sonntag musste ein Biker bei Langenenslingen einem Auto ausweichen. Dabei kam das Motorrad von der Straße ab, der Autofahrer suchte das Weite

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, war ein 31-Jähriger gegen 14 Uhr mit seinem BMW Motorrad auf der Landstraße 275 zwischen Ittenhausen und Pistre unterwegs. Er fuhr in Richtung Pistre, als ihm in einer Linkskurve ein Auto entgegen kam. Das fuhr wohl über der Mittellinie, so dass der in Schräglage befindliche Biker seine Maschine wieder aufstellen musste. Das tat er, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. In der weiteren Folge kam der Motorradfahrer nach rechts von der Straße ab, durchfuhr den Grünstreifen und kam anschließend in einem Abhang zum Stehen. Der 31-Jährige blieb unverletzt, der graue Pkw fuhr allerdings in Richtung Ittenhausen weiter. Das Polizeirevier Riedlingen (Tel. 07371/9380) nahm die Ermittlungen auf. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen. Sie schätzt den Schaden an der BMW auf rund 800 Euro.

