POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Nach Sturz in die Klinik

Ein Radler ist am Samstag in Herbrechtingen gestürzt. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz vor 11 Uhr sei der Radler in der Lange Straße in Richtung Stadtmitte gefahren, berichtet die Polizei. An der Kreuzung zur Badstraße und Hempenstraße bog er nach rechts in die Badstraße ab. Weil er wohl unaufmerksam war, stürzte der 34-Jährige im Bereich der gepflasterten Fahrbahnbegrenzung alleinbeteiligt zu Boden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Mann und brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen.Sie schätzt den Schaden am Mountainbike auf rund 50 Euro.

