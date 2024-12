Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressmitteilung des PK Seesen 17.12.2024

Goslar (ots)

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Am 16.12.2024 stellt eine Firma im Stadtgebiet von Seesen fest, dass am Abend des 15.12.2024 bei ihnen eingebrochen worden ist. Hierbei verschafft sich eine unbekannte Person gewaltsam Zutritt zum Grundstück der Firma und entwendet anschließend Kupferschrott. Die Schadenshöhe wird auf 1500EUR geschätzt.

Diebstahl Straßenverkehrsschild

Am 16.12.2024 stellen Mitarbeiter einer Institution fest, dass ein Straßenschild "Durchfahrt verboten" aus einem Baustellenbereich in der Straße "zum Bahnhof" in Herrhausen, zwischen dem 13.12.2024 und dem 16.12.2024 entwendet worden ist. Eine Verkehrsgefährdung ist hierdurch nicht entstanden.

Verkehrsunfallflucht

Am 16.12.2024 ereignet sich zwischen 09 und 15 Uhr ein Verkehrsunfall in einem Parkhaus in der Bahnhofstraße in Seesen. Hierbei beschädigt der bislang unbekannte Unfallverursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten PKW und entfernt sich anschließend unerlaubterweise von der Unfallörtlichkeit. Es entsteht Sachschaden in bislang unbekannter Höhe an dem geparkten PKW.

Verkehrsunfall

Am 16.12.2024, gegen 17.00 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall auf der B243 in Fahrtrichtung Bornhausen. Die 60-jährige Unfallverursacherin befährt die B243 von der BAB7 kommend in Richtung Seesen, um hier auf die B248 in Richtung Bornhausen abzubiegen. Hierbei übersieht sie den entgegenkommenden, in Richtung BAB7 fahrenden PKW und nimmt diesem die Vorfahrt. Es kommt zur Frontalkollision. Sachschaden an beiden Pkw entsteht. Die Unfallverursacherin wird leicht verletzt. Der 46-jährige Unfallgegner wird ebenfalls leicht verletzt und dessen 43-jährige Beifahrerin schwer. Beide PKW sind nicht mehr fahrbereit und werden abgeschleppt.

i.A. Cauers, PK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell