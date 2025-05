Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahrzeug in Schlangenlinien unterwegs

Mayen, B 258 (ots)

Am 24.05.2025 wurde der PI Mayen kurz vor 09 Uhr ein PKW gemeldet, der auf der B258 von Kürrenberg kommend in Richtung Mayen in Schlangenlinien geführt wurde. Der 61jährige PKW-Fahrer konnte schließlich in Mayen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes durch die Polizei angetroffen und überprüft werden. Hierbei stellte sich heraus, dass er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

