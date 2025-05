POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht auf der L98 zwischen Mayen-Hausen und Welling

Grafschaft-Nierendorf (ots) - Am Montag, den 19.05.2025, kam es in der Zeit von 09:30 - 18:30 Uhr, zu einem Wohnungseinbruch in Grafschaft-Nierendorf. Ein Anwesen in der Römerstraße wurde gewaltsam über die Terrassentür durch unbekannte Täter angegangen und das Haus wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Die unbekannten Täter nutzten hierbei die Abwesenheit der Wohnungsinhaber. Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang, wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder ...

