Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Serie von Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

Mayen (ots)

In der vergangenen Woche wurden der Kriminalpolizei Mayen für den Bereich Mayen und Umland wieder eine Vielzahl von Anrufen von falschen Bankmitarbeitern gemeldet. In zwei Fällen führte dies zur Übergabe der EC-Karte samt PIN. Ein angeblicher Bankmitarbeiter meldete sich bei den Opfern und gab vor, dass etwas mit deren EC-Karte nicht stimme. Kurze Zeit später erschien dann ein weiterer angeblicher Bankmitarbeiter an der Haustür der Opfer und verlangte die Herausgabe der EC-Karte und die dazugehörige PIN-Nummer. Mit der Karte wurde dann in verschiedenen Geschäften bezahlt und am Geldautomat Geld abgehoben. Die Kriminalpolizei Mayen weist darauf hin, dass Bankmitarbeiter nicht die Herausgabe von Debit-Karten (umgangssprachlich EC-Karte) verlangen. Bitte verständigen Sie in solchen Fällen Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle oder die Kriminalpolizei Mayen, 02651/8010.

