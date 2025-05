POL-PDMY: Tageswohnungseinbruch

Müllenbach(VG Kaisersesch) (ots) - Am Abend des 21.05.2025,gegen 21:00 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle in Koblenz der Vollbrand eines Gebäudes in der Hauptstraße in Müllenbach gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Schuppen sowie ein unbewohntes Nebengebäude in Brand geraten waren. Die Feuerwehrkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Haupthaus verhindern. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde ...

