Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: E-Scooter-Fahrer fährt über rote Ampel und wird angefahren - leicht verletzt

Kempen (ots)

In Kempen ist am Dienstagmorgen ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer über eine rot zeigende Fußgängerampel gefahren und dabei von einem Auto erfasst worden. Er wurde leicht verletzt.

Fast ein Abziehbild des Unfalls eines jungen E-Scooter-Fahrers vom Samstagabend, über den wir in unserer Meldung 579 berichtet haben, ist dieser Unfall - keine 60 Stunden später.

In diesem Fall war der 14-Jährige aus Kempen um kurz nach 8 Uhr am Dienstagmorgen auf einem Geh- und Radweg an der Straelener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Ampelkreuzung überquerte er die Straelener Straße in Richtung Berliner Allee bei Rot.

Auf der Straelener Straße ebenfalls in Richtung Innenstadt war eine 67-jährige Kempenerin mit ihrem Pkw unterwegs. Sie überquerte die Ampelkreuzung bei Grün und konnte einen Zusammenprall mit dem E-Scooter-Fahrer nicht verhindern. Durch den Aufprall rutschte der E-Scooter noch gegen das Auto einer 58-jährigen Kempenerin, die auf der Straelener Straße stadtauswärts fuhr und auf der Linksabbiegerspur in Richtung Berliner Allee wartete. Beide Autos wurden beschädigt, der E-Scooter war nicht mehr fahrfähig.

Wir wiederholen unseren Appell: Ein E-Scooter ist ein Kraftfahrzeug. Es darf ab 14 Jahren gefahren werden, aber natürlich müssen die Nutzenden mit den Regeln des Straßenverkehrs vertraut sein. Und dazu gehört: Eine rote Ampel ist eine rote Ampel. Da gilt die Verpflichtung, anzuhalten. /hei (587)

