Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fußgänger angefahren - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Gestern um 07:50 Uhr kam es in der Straße "An der Kapelle" zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin touchierte einen 55-jährigen Fußgänger, als dieser die Bernhard-Lohmann-Straße queren wollte. Der 55-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Die unbekannte Fahrerin des Pkw brachte den 55-Jährigen daraufhin zunächst nach Hause, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Im weiteren Verlauf des Tages erschien eine männliche unbekannte Person bei dem Fußgänger, um sich nach dessen Wohlbefinden zu erkundigen. Dieser ermöglichte ein erneutes Gespräch per Telefon mit der Verursacherin, verweigerte aber die Herausgabe der Daten der Frau. Zeugen und insbesondere die Verursacherin, sowie die weitere unbekannte männliche Person, werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 87 0 zu melden.

