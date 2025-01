POL-EL: Meppen - 17-jährige Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Georgsdorf (ots) - Am 27. Januar zwischen 21.31 Uhr und 21.38 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände an der Straße "Neues Land". Anschließend entwendeten sie ca. 2 Tonnen Kupferkabel im Wert von etwa mehreren tausend Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

mehr