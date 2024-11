Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241111.1 Kiel: Festnahme von Bücherdieb

Kiel (ots)

Sonntagnachmittag nahm die Polizei einen Mann fest, der zweifach durch den Diebstahl von Büchern auffiel. Er kam zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam.

Eine Streifenwagenbesatzung des 2. Reviers bemerkte den 31-Jährigen gegen 15:10 Uhr im Gaardener Ring. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens entschlossen sie sich zur Kontrolle. Bei seiner Durchsuchung stellten sie neben je einem nicht griffbereiten Taschen- sowie Cuttermesser in seiner mitgeführten Sporttasche insgesamt zehn neuwertige Bücher sowie mit Etiketten versehene Bekleidungs-Accessoires fest. Da die Angaben zur Herkunft widersprüchlich und insgesamt nicht schlüssig waren, stellten die Einsatzkräfte die Gegenstände zur Eigentumssicherung sicher. Nach Anzeigenaufnahme kam er auf freien Fuß.

Das Streifenteam suchte daraufhin eine Buchhandlung im Kieler Hauptbahnhof auf, da nicht auszuschließen war, dass die Bücher und Accessoires dort gestohlen worden sein könnten. Der Verdacht bestätigte sich nach Einsicht in die Videoüberwachung der Filiale. Während der Klärung vor Ort bemerkte eine der eingesetzten Beamtinnen jenen 31-Jährigen, der sich ebenfalls in der Buchhandlung aufhielt und beim Erblicken der Polizei die Flucht antreten wollte. Sie hinderte ihn an der Flucht und stellte ein Dutzend Bücher bei ihm sicher, die er offenbar kurz vor Eintreffen der Polizei gestohlen hatte.

Der Mann kam nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam. Auf ihn kommen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls sowie, da er inzwischen das Cuttermesser griffbereit bei sich führte, Diebstahls mit Waffen zu.

