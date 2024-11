Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241107.1 Altenholz: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Altenholz (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Mittwochnachmittag kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in Altenholz, bei dem eine Frau schwere Verletzungen erlitt. Die Polizei nahm die Tatverdächtige kurz nach der Tat fest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand griff die 62 Jahre alte Tatverdächtige die ihr bekannte 83-Jährige gegen 15 Uhr in einem Garten in der Danziger Straße an und verletzte sie mit einem Messer schwer. Im Krankenhaus wurden potentiell lebensbedrohliche Verletzungen festgestellt. Der Zustand der Verletzten ist stabil, es besteht keine Lebensgefahr.

Einsatzkräfte nahmen die Tatverdächtige kurz darauf in Tatortnähe fest. Sie kam ins Polizeigewahrsam und befindet sich zur Stunde noch dort. Eine Entscheidung, ob seitens der Staatsanwaltschaft eine Vorführung beim Haftrichter beantragt wird, soll im Laufe des Tages fallen.

Zwischen den Frauen schwelt offenbar seit längerem Streit. Ob dieser Auslöser für die Tat ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Weitere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben und gegenüber der Polizei noch keine Angaben gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

