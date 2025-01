POL-EL: Lingen - Starkstromkabel im Wert von mehreren 10.000 Euro gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots) - Wie berichtet, kam es am 20. Juli 2024 in Nordhorn zum Diebstahl einer EC-Karte. Mit der entwendeten EC-Karte wurden am Geldautomaten der Sparkasse in Nordhorn an der Hauptstraße mehrere Hundert Euro vom Konto der Geschädigten abgehoben. Die Polizei fahndete daraufhin nach der Identität einer weiblichen Person, die nun ermittelt werden konnte. Die ...

