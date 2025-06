Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Firmenfahrzeug aufgebrochen, Werkzeug entwendet - wer hat etwas gesehen?

Willich-Neersen (ots)

An der Hauptstraße in Neersen haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Ford Transit gewaltsam geöffnet und diverses Werkzeug und Zubehör entwendet. Der Nutzer hatte das Fahrzeug gegen 21.30 Uhr am Montagabend an der Hauptstraße abgestellt, am Morgen gegen 7.30 Uhr wollte er damit wieder losfahren. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und bittet darum, dass sich diejenigen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Beobachtungen an der Hauptstraße in Neersen gemacht haben, unter der Rufnummer 02162/377-0 melden. /hei (585)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell