Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Nachtragsmeldung: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fußgänger

Hünxe (ots)

Am Montag, dem 18.11.2024, kam es gegen 17:50 Uhr in Hünxe an der Kreuzung Dinslakener Straße, Alte Weseler Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 77-Jähriger Fußgänger lebensgefährlich verletzt wurde.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5911584

Der 77-jährige Mann aus Hünxe erlag am Dienstag im Universitätsklinikum Düsseldorf seinen schweren Verletzungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell