POL-VIE: Viersen: Zwei Radfahrer kollidieren im Kurvenbereich - Ein Mann wird schwer verletzt

Viersen (ots) - Am Dienstag gegen 12.30 Uhr ist ein S-Scooter-Fahrer in einen geparkten Pkw gefahren. Er wurde von einem grauen Auto abgedrängt. Der 21-jährige Viersener war mit seinem E-Scooter auf der Heimerstraße in Richtung Neuwerker Straße gefahren. Dort habe ihn ein grauer Pkw abgedrängt, so dass er in ein am Straßenrand geparktes Auto fuhr. Der Wagen wurde beschädigt, der 21-Jährige leicht verletzt. Der ...

