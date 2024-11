POL-PDTR: Sachbeschädigung, Brand eines Altkleidercontainers

Birkenfeld (ots) - Am Montag, 21.10.2024, zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Feckweilerbruch" Höhe Hausnummer 34 in Birkenfeld. Der bislang unbekannte Fahrer eines Busses touchierte vermutlich beim Vorbeifahren mit einen in der Parkbucht parkenden braunen VW Golf Plus. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen ...

