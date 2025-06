Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht flüchtigen Fahrer

Nettetal-Breyell (ots)

Am Dienstag, 03.06.2025, kam es gegen 07:50 Uhr auf der Straße Schmaxbruch in Breyell zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Schüler verletzt wurde. Er war mit seinem Fahrrad aus Richtung Ritzbruchweg in Richtung Schwaxbruch unterwegs und wollte nach links in Richtung Dohrstraße abbiegen. An der Einmündung, an der rechts vor links gilt, kam aus Richtung Dohrstraße ein Pkw. Der Fahrer bremste noch, dennoch kam es zur Kollision. Der 15-Jährige stürzte und wurde verletzt. Der Pkw-Fahrer stieg aus und unterhielt sich mit dem Jugendlichen, notierte sich dessen Namen und Telefonnummer. Danach fuhr er aber weiter, ohne selbst seine Personalien anzugeben. Das Verkehrskommissariat in Willich ermittelt nun und sucht den flüchtigen Fahrer. Dieser ist nach Angaben des 15-Jährigen etwa 70 Jahre alt, hat weiße Haare und trug eine Brille. Unterwegs war er mit einem älteren grauen Audi A3. Weiter suchen die Ermittler eine Frau, die mit einem dunkelgrünen Pickup unterwegs gewesen war und kurz an der Unfallstelle gehalten hatte. Auch weitere Zeuginnen und Zeugen wenden sich bitte an das Verkehrskommissariat. Dieses ist erreichbar über die 02162/377-0. /wg (591)

