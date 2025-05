Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.05.2025

Polizeiinspektion Leer / Emden (ots)

++ Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person ++ Brand eines Fahrzeugs auf der A 31 ++ Zweitweise Vollsperrung des Emstunnels ++

Emden - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am Montagabend kam es gegen 19:05 Uhr zu einem folgeschweren Verkehrsunfall auf der Petkumer Straße in Emden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 61-jähriger Fahrer eines Omnibusses die Petkumer Straße und wollte im Bereich der Hausnummer 2, unter Benutzung der Linksabbiegespur, auf das Gelände einer Tankstelle einbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 24-jährigen Kradfahrer, der die Petkumer Straße in Richtung stadtauswärts befuhr, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Kradfahrer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und musste nach Erstversorgung vor Ort mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden. Die Petkumer Straße war im Bereich der Unfallörtlichkeit für einen längeren Zeitraum vollständig gesperrt.

A 31, zwischen AS-Riepe und AS Neermoor - Brand eines Fahrzeuges

Am gestrigen Montag geriet gegen 14:05 Uhr, aufgrund eines technischen Defekts, ein Fahrzeug auf der Autobahn A31, zwischen den Anschlussstellen Riepe und Neermoor, nach plötzlicher Rauch- und Qualmentwicklung am Fahrzeug, in Brand. Die 21-jährige Fahrzeugführerin, die in Fahrtrichtung Leer unterwegs war, konnte rechtzeitig auf den Seitenstreifen fahren und sich aus dem Fahrzeug begeben. Die Fahrbahn war aufgrund von Lösch- und Bergungsarbeiten halbseitig gesperrt.

Leer - Zeitweise Vollsperrung des Emstunnels

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 03:35 Uhr, führte ein Großraum-/Schwertransport unmittelbar vor dem Einfahren in den Emstunnel auf der A 31 in Fahrtrichtung Bottrop, eine Vollbremsung durch. Hierbei ist es vermutlich zum Platzen mehrerer Schläuche des Hydrauliksystems gekommen. Die hierdurch entstandenen Qualmwolken zogen dabei in den Emstunnel, weshalb es zu einer Vollsperrung kam. Nach Abschluss von Reinigungsarbeiten und Beseitigung des dabei ausgetretenen Hydrauliköls konnte die Vollsperrung gegen 04:48 Uhr wieder aufgehoben werden.

