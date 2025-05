Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 12.05.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Verkehrsunfälle++Einbruchdiebstahl++

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am Sonntag, den 11.05.2025, kam es gegen 15:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße. Der 56-jährige Fahrer eines VW Transporters befuhr die Hauptstraße in Richtung Collinghorst. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam er aufgrund eines medizinischen Notfalls auf Höhe der Greter Straße nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte in einem angrenzenden Straßengraben. Unfallbedingt erleidet der Verletzte im Zusammenhang mit dem medizinischen Notfall insgesamt lebensgefährliche Verletzungen. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die B438 gesperrt.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 11.05.2025 kam es gegen 23:35 Uhr erneut zu einem Verkehrsunfall in Rhauderfehn. Ein 31-Jähriger befuhr mit einem Lastwagen ohne Anhänger die Rhauderwieke stadteinwärts. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr kam er vermutlich aufgrund der Alkoholisierung linksseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Der Fahrer wurde hierbei nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden und der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Emden - Einbruchdiebstahl in Rederei

Am 11.05.2025 zwischen 05:40 Uhr und 06:10 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft Zugang zu den Räumlichkeiten und zur Tiefgarage einer Rederei am "Alten Binnenhafen". Derzeit ist nicht bekannt, ob es zu einem Diebstahl gekommen ist. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell