POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 10.05.2025

Bunde - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am Freitagabend kam es gegen 19 Uhr zu einem folgeschweren Verkehrsunfall auf der Deichstraße in Bunde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 16-jähriger Motorradfahrer mit einem Leichtkraftrad (sog. 125er) die Deichstraße aus Jemgum kommend in Fahrtrichtung Bunde und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Motorradfahrer mit einer 31-Jährigen Autofahrerin, die auf der Gegenfahrbahn fuhr. Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt und nach Erstversorgung durch den Notarzt vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Leer - Brand eines Wohnhauses

Aus bislang unbekannter Ursache brach in einem Wohnhaus in der Heidestraße in Leer am Samstagmorgen, gegen 06:10 Uhr, ein Feuer aus. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist der Dachstuhl des Wohnhauses vollständig ausgebrannt. Die 83-Jährige Bewohnerin und ihr 60-Jähriger Sohn konnten sich selbstständig aus dem Haus begeben. Auf Grund einer Rauchgasintoxikation ist der Sohn der Bewohnerin leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Brandobjekt ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Löscharbeiten seitens der Feuerwehr dauern an.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Freitagmorgen kam es gegen 02:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Tankstellengelände in der Bremer Straße in Leer. Zum Unfallhergang ist bekannt, dass der bislang unbekannte Fahrzeugführer den Stadtring in Richtung Papenburger Straße befuhr. Kurz vor der "Spierkreuzung" bog der Fahrzeugführer nach rechts auf das Tankstellengelände ab und beschädigte hierbei eine Werbeschild. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt über die Bremer Straße fort. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Leer/Emden in Verbindung zu setzen.

Weener - Sachbeschädigung durch Umstoßen eines Pkw

Im Laufe des Freitagvormittags erhielten die Kollegen des Polizeistation Weener die Mitteilung, dass sich im rückwärtigen Bereich eines frei zugänglichen Grundstücks in der Burgstraße ein umgestoßener Pkw befinden würde. Diese Meldung bestätigte sich vor Ort. Die Beamten konnten in Erfahrung bringen, dass sich der Sachverhalt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignet haben muss. Am Pkw ist hierdurch Sachschaden entstanden, sodass ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeistation Weener in Verbindung.

