POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 08.05.2025

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am 07.05.2025 kam es gegen 06:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Torfstraße in Rhauderfehn. Ein 32-jähriger Fahrer eines Peugeot befuhr die Torfstraße in Richtung Surwold. In der dortigen Linkskurve kam ihm ein Pkw entgegen. Aufgrund der schmalen Straße musste der 32-Jährige nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Entgegenkommenden zu verhindern. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr links in den dortigen Graben. Dort blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen. Der Fahrer des Peugeot wurde bei dem Unfall leicht verletzt und der Pkw musste abgeschleppt werden. Der unbekannte Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne dem Verletzten zu helfen und schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen dunklen VW Passat oder Golf gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zum beteiligten Fahrzeug und/ oder dem/der Fahrzeugführer/in machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Bedrohung mit einem Küchenmesser

Am 07.05.2025, gegen 08:00 Uhr, bedrohte ein 29-Jähriger mehrere Passanten in der Innenstadt und im Bereich der Faldernbrücke mit einem Küchenmesser. Der Sachverhalt wurde vor Ort durch die Polizei aufgenommen und die Personalien des Beschuldigten und der Opfer festgestellt. Da sich zu diesem Zeitpunkt viele Personen im Bereich des Ereignisortes aufgehalten haben, könnte es diverse Zeugen geben, die das Tatgeschehen beobachtet haben. Diese Personen werden geben, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Sachbeschädigung an einem Pkw

Im Zeitraum vom 06.05.2025, ca. 21 Uhr bis zum 07.05.2025, ca. 06:30 Uhr zerkratzte bislang unbekannte Täterschaft den blauen Skoda Kodiaq mit dem Städtekennzeichen "WLG" des 57-jährigen Geschädigten mit einem unbekannten Gegenstand. Der Pkw war auf dem Parkplatz "An der Bonnesse" abgestellt. Die Beschädigungen zogen sich um das gesamte Fahrzeug.

Im gleichen Tatzeitraum wurde ein weiteres Fahrzeug einer 25-Jährigen auf die gleiche Weise beschädigt. Es handelte sich hierbei um einen schwarzen Mercedes E220 mit dem Städtekennzeichen "OS". Der Pkw war ebenfalls auf dem Parkplatz "An der Bonnesse" abgestellt. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum vom 06.05.2025, ca. 14 Uhr bis zum 07.05.2025, ca. 07:30 Uhr wurde vermutlich beim Ein-/ Ausparken ein am Straßenrand geparkter Pkw beschädigt. Der graue VW Polo der 25-jährigen Geschädigten war am Straßenrand der "Douwesstraße" in Höhe der Haus- Nr. 14 ordnungsgemäß abgestellt. Die Geschädigte stellte nach der Rückkehr zu ihrem Pkw Kratzer an der hinteren, rechten Stoßstange fest. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

