POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 06.05.2025

++Verkehrsunfallfluchten in Bunde++Sachbeschädigungen an elf Pkw eines Autohauses++

Bunde - Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn 31

Am 05.05.2025 kam es gegen 07:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 31 in Höhe Bunde in Fahrtrichtung Bottrop. Ein 25-Jähriger befuhr mit seinem weißen BMW den Überholfahrstreifen der A 31 und beabsichtigte, einen weißen Transporter der Firma "Sixt" zu überholen. Dieser übersah den BMW und scherte nach links aus, weshalb der 25-Jährige eine Gefahrenbremsung durchführen musste. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Der junge Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht und an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bunde - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 14.04.2025 bis zum 27.04.2025 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Kirchring in Bunde. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus-/Einparken einen ordnungsgemäß geparkten roten Renault Clio im Bereich der linken Frontschürze und am Scheinwerfer. Der Pkw befand sich in einer Parkreihe neben der Fahrbahn in Höhe der Hausnummer 39. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher gegeben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen eines Autohauses

Im Zeitraum vom 03.05.2025, ca. 15 Uhr bis zum 04.05.2025, ca. 15 Uhr beschädigte bislang unbekannte Täterschaft insgesamt 11 Pkw eines Autohauses in der Teutonenstraße mit einem spitzen Gegenstand. Zur Höhe des Schadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

