Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 03.05.2025

Leer (ots)

++Körperverletzung++Pkw-Brand++

Moormerland - Körperverletzung --Zeugensuche-

Um die Mitternachtszeit von Freitag auf Samstag ist es am Badesee in Neermoor an der Stettiner Straße zu einer Körperverletzung gekommen. Wie das 26-jährige Opfer aus Moormerland gegenüber der Polizei bei der Aufnahme des Sachverhaltes erklärte, sei dieser im Bereich des Sees von mehreren ihm unbekannten Personen geschlagen worden. Danach habe sich dieser nach Hause in Warsingsfehn geflüchtet und die Polizei gerufen. Der junge Mann hatte im Gesicht Verletzungen, die zu seinen Angaben passten. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Moormerland.

Uplengen - Pkw-Brand

Am Freitagnachmittag kam es gegen 16:30 Uhr auf der BAB 28 Richtungsfahrbahn Leer nahe der Abfahrt Apen/Remels zu einem Pkw-Brand. Der Pkw brannte vollständig aus, durch die starke Rauchentwicklung musste die Autobahn für den fließenden Verkehr bis zur Beendigung der Lösch- und Bergungsarbeiten gesperrt werden. Die Ursache des Brandes ist ungeklärt, eine technische Ursache kann nicht ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell