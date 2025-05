Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Teilausfall der Telefonanlage des Polizeikommissariats Emden

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Auf Grund eines technischen Problems ist es zu einem Teilausfall der Telefonanlage des Polizeikommissariats Emden gekommen. Dies kann dazu führen, dass das Polizeikommissariat Emden telefonisch nicht erreichbar ist.

In dringenden Fällen wählen sie die Notrufnummer "110". In allen anderen Fällen können Sie sich an die Polizeiinspektion Leer/Emden (0491-976900) wenden.

An der Behebung der Störung wird gearbeitet. Sobald die Störung behoben ist, wird nachberichtet.

