POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 02.05.2025

++Zeugenaufruf nach Körperverletzung auf dem Johannimarkt++

Weener - Körperverletzung auf dem Johannimarkt

Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es in Weener auf dem Johannimarkt zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter schlug einem 31jährigen in Höhe der dortigen Toiletten von hinten gegen den Kopf. Das Opfer verlor das Bewusstsein und fiel zu Boden. Hierbei verletzte es sich leicht am Kinn. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 40-50 Jahre alten Mann gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zur Tat und /oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizeistation Weener 04951-914820

