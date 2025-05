Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 04.05.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Uplengen - Gefährdung des Straßenverkehrs unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstagabend kam es auf der A28, in Höhe der Anschlussstelle Apen/Remels, zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Ein 30-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit erhöhter Geschwindigkeit und ohne Licht die Autobahn in Fahrtrichtung Leer. Im Zuge dessen verursachte er einen beinahe einen Unfall mit einem unbekannten Transporter. Als der Fahrzeugführer durch die eingesetzten Beamten kontrolliert werden konnte, wurde bei diesem eine Beeinflussung durch Kokain festgestellt. Entsprechend wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zum unbekannten Transporter tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht unter Beteiligung eines Polizeidienstfahrzeugs

Am Samstagabend kam es im Zeitraum von 20:30 Uhr bis 21:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem zurückliegenden Parkplatz am Bahnhofsring in Leer unter Beteiligung eines Polizeidienstfahrzeugs. Im genannten Zeitraum befand sich das zivile Dienstfahrzeug aufgrund eines Einsatzes auf einem Parkplatz abgestellt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutl. beim Ein- oder Ausparken das Dienstfahrzeug. Hierbei entstanden Beschädigungen an der Tür und am Kotflügel hinten rechts. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Westoverledingen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Ihrener Straße in Westoverledingen. Beim Abbiegevorgang in die Wallstraße kam der Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und landete im anliegenden Graben. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 1,22 Promille festgestellt werden. Daher wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Westoverledingen - Brand von mehreren Lkw

Am Sonntagmorgen, gegen 05:40 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Gelände einer Spedition in Westoverledingen zu einem Vollbrand von insgesamt drei Zugmaschinen und vier Aufliegern. Durch den Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung im Ortsteil Großwolde. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 800.000 EUR geschätzt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell