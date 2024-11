Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl mit Waffen in Drogerie in Homburg

Homburg (ots)

Am 23.11.2024 ereignete sich zwischen 12:20 Uhr und 12:45 Uhr ein Diebstahl in einer Drogerie in der Talstraße in 66424 Homburg. Einer der Täter führte mehrere Messer mit sich. Nach seiner Tat flüchtete er von der Drogerie Filiale über die Talstraße in Richtung Enklerplatz. Hierbei wurde unter anderem ein älterer Mann durch den flüchtenden Täter unmittelbar vor der Drogerie Filiale umgestoßen, sodass dieser auf den Boden fiel und sich möglicherweise verletzte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter der Rufnummer 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell