Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Mandelbachtal-Ommersheim

Mandelbachtal (ots)

Am Mittwoch, den 20.11.2024, zwischen 08:24 Uhr und 15:05 Uhr, wurde in der Pfaffentalstraße in Mandelbachtal-Ommersheim ein geparkter Mercedes-Benz A 180 mit Homburger Kreiskennzeichen beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. An dem beschädigten Fahrzeug konnte rote Farbanhaftungen festgestellt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter der Rufnummer 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell