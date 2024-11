Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Körperverletzung und Beleidigung in Gaststätte in Homburg

Homburg (ots)

Am 10.11.2024, gegen 02:35 Uhr, kam es im Nachgang des Bockbierfestes "Bocknacht" auf der Damentoilette der Lokalität "Old Dublin" in der Saarbrücker Straße in Homburg einer Körperverletzung sowie einer Beleidigung zum Nachteil einer 20- jährigen Frau und ihrer Begleitung. Die Geschädigten wurden hierbei durch eine bislang unbekannte weibliche Täterin und einen unbekannten männlichen Täter körperlich angegriffen, beleidigt und leicht verletzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell