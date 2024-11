POL-HOM: Aufbruch von Bezahlterminals einer SB-Wachanlage in Homburg

Blieskastel (ots) - In der Nacht vom 18.11.2024, zwischen ca. 02:00 Uhr und 03:00 Uhr, kam es in der Von-der-Leyen-Straße in Blieskastel zu einem Einbruchsdiebstahl. Hierbei verschaffen sich die Täter gewaltsamen Zutritt zu einer Bäckerei und entwendeten die Kasse. Anschließend flüchteten die Täter von der Örtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion ...

