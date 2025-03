Polizei Mettmann

POL-ME: Telefonbetrug: 30-Jährige um geringe vierstellige Summe betrogen - 2503084

Langenfeld (ots)

Am Mittwochmittag, 19. März 2025, wurde eine 30-Jährige in Langenfeld Opfer eines Telefonbetrügers. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter eines Online-Finanzdienstleisters aus und erbeutete eine geringe vierstellige Summe. Die Polizei warnt vor den Maschen der Betrüger.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11:30 Uhr erhielt eine 30-jährige Langenfelderin den Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters eines bekannten Online-Zahlungssystemunternehmens. Der Mann täuschte vor, dass es zu ungewöhnlichen Kontobewegungen zu ihrem Nachteil gekommen sei und bot seine Hilfe an. Die Langenfelderin wurde aufgefordert, online Konten zu eröffnen und ihren Personalausweis zu scannen. Anschließend wurden Transaktionen in Höhe von mehreren tausend Euro ausgeführt und der Anrufer gab an, sich am morgigen Tag erneut zu melden.

Misstrauisch informierte die Langenfelderin anschließend ihre Hausbank, die den Betrug aufdeckte und einen Teilbetrag des überwiesenen Geldes zurückfordern konnte. Die 30-Jährige alarmierte folgerichtig die Polizei und erstattete Anzeige.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um erneut eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrüger zu warnen.

Die Polizei rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie einen Anruf eines Bankmitarbeiters oder eines anderen Institutes erhalten und nach Ihren Vermögenswerten befragt werden. Geben Sie an Unbekannte niemals Pinnummern oder Kennwörter heraus an oder versenden Sie Kopien Ihres Personalauweises. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie einfach auf! Alarmieren Sie die Polizei und erstatten Sie auch bei einem versuchten Betrug Anzeige!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell