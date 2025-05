Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 07.05.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person++Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen++

Moormerland - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 06.05.2025 kam es gegen 13:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der 83-jährige Fahrer eines Opel Insignia befuhr die Uthuser Straße/ B70 in Richtung Leer. Zur selben Zeit befand sich ein 47-jähriger Fußgänger auf der Fahrbahn der B70, um eine Unfallstelle abzusichern und den nachfolgenden Verkehr vorbeizuleiten. Der 83-Jährige touchierte den Fußgänger, sodass dieser leicht verletzt wurde. Er entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Fußgänger wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Opelfahrer gab jedoch an, dass es zu keinem Zusammenstoß mit dem Fußgänger gekommen sei. Dieser sei vor sein Fahrzeug gesprungen und er sei nach links ausgewichen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Am gestrigen Tag kam es gegen 09:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen. Eine 39-jährige Fahrzeugführerin und ihre 54-jährige Beifahrerin befuhren mit einem Opel Astra die Großwolder Straße in Richtung Papenburg. Zeitgleich befand sich eine 33-Jährige mit ihrem 4-jährigen Sohn in einem Toyota hinter ihr. In Höhe der Haus- Nr. 170 fuhr die 33-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf den Opel der 39-Jährigen auf, der durch die Wucht des Aufpralls nach rechts von der Fahrbahn geschoben wurde. Das Fahrzeug blieb seitlich auf der Fahrerseite liegen. Die Verursacherin geriet bei dem Zusammenstoß ebenfalls nach rechts in den Seitenraum und beschädigte hierbei eine Mauer, die sich zur Hofeinfahrt der Haus- Nr. 170 befindet. Die 39-Jährige und ihre Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin und ihr Sohn wurden vorsorglich ebenfalls dem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B70 war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

